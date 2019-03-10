تكريم رجاء الجداوي في اسبانيا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تم تكريم الفنانة المصرية رجاء الجداوي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، في حفل أقيم في مدريد.

وشهد الحفل حضور السفير المصري عمر سليم وحرمه، والإعلامية بوسي شلبي، ومصمم الأزياء المصري هاني البحيري.

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وقام السفير المصري عمر سليم بتسليم التكريم للفنانة رجاء الجداوي، ونشرت الإعلامية بوسي شلبي مجموعة من الصور من حفل التكريم، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وهنأت الفنانة المصرية بتكريمها.

واليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي يحدث في يوم 8 مارس من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية، والاحتفال بهذه المناسبة جاء على إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي والذي عقد في باريس عام 1945.

يذكر أن رجاء الجداوي من مواليد عام 1938، تم اختيارها كملكة جمال عام 1958، وشاركت وهي في سن صغير في فيلم «دعاء الكروان»، ولها أعمال فنية بارزة في السينما والدراما.