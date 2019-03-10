الفنانة الكويتية غدير السبتي تنجو من الموت بعد انفجار في منزلها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة الكويتية غدير سبتي تفاصيل تعرضها لحادث خطير هي وابنتها، بعد انفجار فرن الغاز بمنزلهما بشكل مفاجئ وبدون أي سبب.

غدير شاركت جمهورها بمقطع فيديو قامت خلاله باستعراض زجاج الفرن المكسور، وبقايا الزجاج الملقاة على الأرض، مؤكدة استغرابها مما حدث، حيث أن الفرن مخصص لاحتواء الحرارة، هذا بالإضافة إلى صوت الزجاج الشديد وهو ينكسر.

جمهور الفنانة الكويتية أبدوا تعجبهم الشديد من تعاملها مع هذا الموقف بكل هدوء وثبات كما ظهر على صوتها في مقطع الفيديو، وأمطروها بالتعليقات التي حمدت الله على سلامتها، وتسائلوا إن كانت قد تعرضت لأي إصابات هي وابنتها.

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وكانت غدير السبتي قد نشرت من قبل أول صورة جمعتها بابنتها “أسما” من زوجها الأول، وظهرت في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وهي ترتدي ملابس شتوية مع ابنتها، ووجهت لها رسالة بمناسبة عيد ميلادها.

غدير قالت في رسالتها: ” أسميتها جزء من روحي و قطعة مني لأن أحساسنا واحد و روحنا واحده و فرحنا و دموعنا واحده.. تشاركني كل شي بحياتي بنتي صديقتي دمتي لي كل العمر أحبج #غدير_السبتي”.

يذكر أن غدير السبتي لديها ولد وبنت من زيجة سابقة وهما: “عبدالوهاب وأسما”، وقد احتفلت الفنانة في نهاية شهر مارس الماضي بزفافها إلى المخرج البحريني أحمد الفردان، في حفل أسطوري أقيم في بلدها الكويت، بحضور عدد كبير من أهل وأصدقاء العروسين.