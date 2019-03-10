بعد نقله للمستشفى.. المخرج محمد سامي يكشف تطورات حالته الصحية

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

نقل المخرج المصري محمد سامي إلى المستشفى مؤخرا، إثر تعرضه لأزمة صحية شديدة، ونشر صورة له من على فراش المرض داخل المستشفى.

المخرج المصري عاد وطمأن جمهوره على حالته الصحية، ووجه الشكر، عبر حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”، لكل من سأل عنه خلال مرضه.

سامي كتب: “شكرا لكل أصحابي اللي كلموني او عملوا كومنتس ،بجد اسف اني ماردتش انا الحمد لله كويس جدا والموضوع عدا ،شكرا تاني لكل واحد اهتم”.

Advertisements

يُذكر أن المخرج محمد سامي يصور مسلسل “ولد الغلابة” من بطولة أحمد السقا إلى جانب مي عمر وإدوارد وإنجي المقدم وعفاف رشاد، من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي.

محمد سامي مخرج مصري من مواليد عام 1983، متزوج من الفنانة مي عمر، وقدمها للشاشة من خلال مسلسل «الأسطورة»، مع الفنان محمد رمضان.

سامي اشتغل في البداية كمخرج للكليبات ونجح في هذا المجال ولكنه لم يكتف بذلك وانطلق لعالم الدراما والسينما منذ سنوات.

من أهم الأعمال التي قام بإخراجها: «آدم، كلام على ورق، ريح المدام، الأسطورة، مع سبق الإصرار»، ومن أعماله في السينما: «عمر وسلمى، ريجاتا، وأهواك»، كما شارك كممثل في مسلسل «آدم».