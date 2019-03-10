وفاة الفنان الإماراتي حميد صالح سمبيج

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي الفنان الإماراتي المسرحي والإعلامي بهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، حميد صالح سمبيج، صباح السبت 9 مارس.

الحساب الرسمي لهيئة الشارقة على موقع ”تويتر“،أعلن هذا الخبر الحزين: ”انتقل إلى رحمة الله تعالى الفنان الإماراتي حميد صالح سمبيج، وستقام صلاة الجنازة اليوم السبت 9 مارس 2019 بعد صلاة الظهر في جامع الصحابة بالشارقة“.

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الفنانة البحرينية هيفاء حسين نعت الفنان الراحل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بقولها: “لا حول ولا قوة الا بالله .. انا لله وانا اليه راجعون .. خبر مؤلم .. عظم اجركم اخواننا الفنانين في الامارات والخليج”.

وولد الفنان الإماراتي حميد صالح سمبيج في 13 أبريل 1963، وشارك في أول عمل مسرحي له عام 1981، وذلك في مسرحية “الله يكون في العون“.

وحصل الفنان الراحل على شهادة بكالوريوس فنون مسرحية قسم إخراج وتمثيل، وأشرف وشارك في بعض الدورات المسرحية، وعمل لمدة 8 سنوات مشرفًا بوزارة التربية والتعليم بالمسرح المدرسي.