بريكانا شوبرا بإطلالة "لؤلؤية" بحفل زفاف أكاش أمباني وشلوكا ميهتا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد مرور عدّة أشهر على حفل زفافها، عادت نجمة السينما الهندية "بوليوود" بريانكا شوبرا، إلى الهند للاحتفال بزفاف آخر، ولكن هذه المرة للأصدقاء أكاش أمباني وشلوكا ميهتا.

ارتدت بريانكا ساري باللون الأزرق الجليدي المزيّن بآلاف البلورات، وأضفت إلى إطلالتها المزيد من البريق بارتداء السوار اللؤلؤي، بالإضافة إلى خاتم الزواج الذي قدّمه لها جوناس في الصيف الماضي.

نشرت الممثلة صورةً لنفسها مع والدتها وشقيقها عبر حسابها على إنستغرام، ولم يتمكّن جوناس من حضور الحفل إلى جانبها، لانشغاله حاليًا بالترويج للمّ شمل Jonas Brothers في الولايات المتحدة.

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وتُقدّر ثروة والد العريس موكيش أمباني، بـ 50 مليار دولار، وهو ما يجعله ثالث أغنى رجل في العالم، لذا من المتوقع أن يكون حفل زفاف ابنه باهظ التكاليف.

ويُذكر أن حفل الزفاف استقطب مجموعة من نجوم بوليوود، من بينهم سيدهارث مالهوترا وكارينا كابور وكيارا أدفاني، وحتى رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير وزوجته شيري حضرا حفل الاستقبال، الذي أُقيم في فندق تاج لاندز من فئة الخمس نجوم.