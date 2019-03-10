شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى يتخلى عن سارة نخلة فى "حكايتى" بسبب ياسمين صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان أحمد صلاح حسنى تصوير مشاهده فى مسلسل "حكايتى" مع النجمة ياسمين صبرى، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، ويظهر أحمد خلال الأحداث بشخصية "على" المسئول عن إحدى الشركات الكبرى في إسكندرية الذى يمتلكها عمه الفنان محمود الجندي، ويقع في مشكلات كثيرة مع تامر شلتوت الذى يلعب دور هيثم ابن عمه.

من ناحية أخرى تنشأ علاقة حب بين صلاح حسنى والفنانة سارة نخلة وتربطها صلة قرابة ومنذ الصغر ولكن يتخلى عنها ويجمع بينه وبين بطلة العمل الفنانة ياسمين صبرى قصة حب أخرى،حسبما أكدت سارة نخلة لـ"الخليج 365".

يذكر أن مسلسل "حكايتى" يسجل البطولة المطلقة الأولى للنجمة ياسمين صبرى فى الدراما التليفزيونية، وهو إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد عبد المعطى، ويشارك فى بطولتة وفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصرى، وجمال عبد الناصر ومصطفى درويش، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى.