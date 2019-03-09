شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استغل محمد الشرنوبى موهبته فى التمثيل لإنجاح ألبومه بفكر مختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد طرح المطرب الشاب والفنان الموهوب محمد الشرنوبي ألبومه "زى الفصول الأربعة" نال صدى واسعا من جانب محبيه مثلما ظهر فى أرقام مشاهدات أغانى الألبوم ممن أعجبوا بأغانى الألبوم العشرة التى طرحها خلال الأيام الماضية.

صبح الصباح

وفاجأ المطرب الشاب محبيه عبر يوتيوب بعدم اكتفائه بطرح الأغانى فقط وإنما قيامه بتصوير كل أغانى الألبوم على طريقة الفيديو كليب أيضا عبر فكرة غير مألوفة بطرحه لتلك الأغانى كلها دفعة واحدة على يوتيوب، مما أدهش محبيه ممن لم يألفوا تلك الخطوة سابقاً قبل شرنوبى الذى يبدو أنه فكر طويلاً فى طريقة طرح أغانى الألبوم وكيفية تقديم فكر جديد من جانب مطرب وممثل شاب كان طريقه إلى النجومية غير معتاد، فالبداية من خلال التمثيل الذى برع فيه بتقديمه تشكيلة من الأدوار المتنوعة عاما تلو الآخر، حتى سار بالتوازى معها فى الكشف عن موهبته الغنائية ليثبت للجميع أنه يرتكن إلى موهبة كبيرة من شأنها تقديم الكثير خلال السنوات المقبلة مثلما ظهر فى كليبات الألبوم.

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زى العادة

زى الفصول الأربعة

خلانى بعدت

فكرة كليبات ألبوم "زى الفصول الأربعة" تعتمد على كادر واحد يختلف فقط باختلاف أزياء المطرب الشاب فى كل أغنية، حيث يحرص على تغيير هذا الكادر بواسطة زى مختلف، يصاحبه تغيير كامل فى أداء الأغنية والتفاعل معها بشكل لا يشعر معه المشاهد أنه يرى نفس الكادر، وذلك فى محاولة ناجحة من الشرنوبى لاستغلال موهبته التمثيلية خلال كليبات الألبوم لإحساس جمهوره بأنهم أمام كليب مختلف فى كل مرة يشاهدون فيها أغنية مختلفة عما سبقتها، وبالتالى لم يكن غريباً أن تصل أغانيه إلى أرقام مشاهدات عالية فى وقت قصير.

نقول مبروك