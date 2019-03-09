شكرا لقرائتكم خبر عن "زى الفصول الأربعة" حالة استثنائية لموهبة تجمع بين الحسنيين "التمثيل والغناء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال محمد الشرنوبى يجنى ثمار طليعة ألبوماته الغنائية "زى الفصول الأربعة"، وتعددت نجاحاته بداية من تصدره تريند تويتر بعد أقل من 24 ساعة على طرح الألبوم، نهاية بتحقيقه رقمًا قياسيًا فى عدد المشاهدات على يوتيوب، وصلت إلى 10 ملايين مشاهدة فى 4 أيام، وذلك بعد أن شهد إقبالا كبيرا من الجمهور لاحتوائه على حالة موسيقية جديدة، لذا نستطيع القول إن شرنوبى قدم ألبوما استثنائيا فى عالم الأغنية العربية.

الألبوم حالة غنائية جديدة بداية من اسمه "زى الفصول الأربعة" ويعود إلى طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة التى تمر بالفصول الأربعة، إذ تمر علاقتهما بتقلبات كثيرة للغاية سواء صعودا أو هبوطا، بالإضافة إلى حياة الإنسان وعلاقاته، "أوقات بتكون الحياة حلوة قوى وأوقات فى غاية الصعوبة، وده اللى بينقله الألبوم للناس"، بحسب تصريحات شرنوبى.

شرنوبى يخطط لتصوير عدد من الأغنيات بتقنيات عالمية خلال الفترة المقبلة طبقا لخطة الشركة المنتجة للألبوم لتقديم الشرنوبى بشكل مختلف فى ظل شعبيته الكبيرة التى يتمتع بها وسط كل فئات المجتمع العربى بعد النجاحات المتكررة له فى الفترة الأخيرة.

شرنوبى موهبة تجمع بين الحسنيين "التمثيل والغناء"، وتحكى سارة الطباخ منتجة ألبومه الجديد كواليس اكتشاف موهبته قائلة: "إنه يتمتع بموهبة تشمل جميع أنواع التمثيل، بخلاف موهبته الأساسية وهى الطرب"، لافتة إلى أنها اكتشفت الشرنوبى عندما شاهدته فى برنامج "صاحبة السعادة" ولفت نظرها شابا وسيما يتمتع بالكاريزما، وفى نفس الوقت ممثل بارع فى حالة نادرة داخل الوسط الفنى منذ سنوات.

خطوات ثابتة يخطوها شرنوبى فى عالم الفن، وحقق خلالها نجاحا كبيرا فى فترة قصيرة، وفرض نفسه على الساحة الفنية بموهبته سواء الغنائية أو التمثيلية باتخاذه خطوات فنية مهمة؛ ومنها:

مشاركته فى مسلسل أفراح القبة فى رمضان 2016، بدور "عباس" الذى كان محورا مهما خلال أحداث العمل الدرامى الذى جمعه بكوكبة من النجوم؛ منى زكى، جمال سيلمان، صبا مبارك، إياد نصار، صابرين، صبرى فواز، والمخرج محمد ياسين.

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بعد نجاحه فى أفراح القبة، شارك شرنوبى فى مسلسل "لا تطفئ الشمس" بدور مميز قدم خلاله بعض الأغنيات، وتعد أغنية "النفسية" وراء وضع قدمه بقوة فى عالم الغناء، وكذلك الديو الغنائى "فاكر زمان" الذى جمعه بالنجمة أنغام، كما لفت الأنظار إليه من خلال دوره فى مسلسل "كإنه إمبارح" مع الفنانة رانيا يوسف، ونال إشادات نقدية مميزة.

ويضم ألبوم شرنوبى "زى الفصول الأربعة" 10 أغنيات هى:

"حتة من الخيال" ‎كلمات أمير طعيمة وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع على فتح الله

"عادى براحتك" كلمات نواره الباظ وألحان تامر على وتوزيع يحيى يوسف

"زى العادة" كلمات جمال الخولى وألحان تامر على وتوزيع تميم

"البنت اللى بتحلم بيها" كلمات أمير طعيمة وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع نادر حمدى

"بقوى قلبى" كلمات جمال الخولى وألحان تامر على وتوزيع أحمد إبراهيم

"نقول مبروك" كلمات تامر حسين وألحان تامر على وتوزيع تميم

"ماتلفش وتدور" كلمات تامر حسين وألحان تامر على وتوزيع شريف مكاوى

"زى الفصول الأربعة" كلمات أيمن بهجت قمر وألحان يحيى يوسف وتوزيع عادل حقى

"صبح الصباح" كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة الهادى

"مفيش داعى" كلمات محمد عاطف ألحان محمد يحى وتوزيع أحمد إبراهيم‎