شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رئيس الجامعة العربية المفتوحة وطلابها يستقبلون النجم مصطفى شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور عبد الحى عبيد رئيس الجامعة العربية المفتوحة فرع مصر والدكتورة نرمين خضر عميد كلية الإعلام بالجامعة النجم مصطفى شعبان فى مكتبه، وجلس معه للنقاش فى الأمور الفنية واسترجع معه ذكرياته فى الجامعة بكلية الإعلام، خاصة أن عميدة كلية الإعلام حاليا كانت دفعته أثناء دراسته بكلية الإعلام جامعة القاهرة. وتوجه بعدها النجم مصطفى شعبان للمسرح واستقبله الطلاب بالتصفيق الحار والصور السيلفى، وتحدث شعبان خلال لقائه مع الطلاب عن تجربته وبداياته، وداعبه رئيس الجامعة قائلا: "إنا عايز أعرف إزاى اتجوزت أربعة فى المسلسل" وهنا ضحك النجم مصطفى شعبان وبدأت بعدها الطلبة فى توجيه أسئلتهم.









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