شكرا لقرائتكم خبر عن ريتا أورا فى أستراليا وتستكمل جولتها العالمية Phoenix فى الفلبين وأوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين المغنية العالمية ريتا أورا فى أستراليا، وذلك من أجل متابعة جولتها الغنائية العالمية والتى تحمل اسم Phoenix، ومن المقرر أن تطير أورا بعدها إلى الفلبين لتستكمل جولتها هناك، ثم تذهب إلى أوروبا فى شهر أبريل لمتابعة باقى الحفلات.

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من جانب آخر تناقلت عدد من المواقع الأجنبية خبر انفصال ريتا أورا عن صديقها أندرو جارفيلد بعد شهرين من المواعدة.

أندرو جارفيلد واحد من أشهر نجوم السينما حاليا خاصة بعد نجاحه الكبير فى فيلم The Amazing Spider-Man، والذى تدور أحداثه حول "بيتر باركر" الذى يحاول طوال الوقت الكشف عن الغموض الذى يحيطه، ليتحول لـشخصية "Spider-Man" الشهيرة، والفيلم من توزيع شركة "كولومبيا بيكتورز"، وهو بطولة عدد من النجوم منهم إيما ستون ورايس إيفانز ومارتين شين وستان لى وسالى فيلد ودينيس ليرى، وتأليف ألفين سارجنت وستيف جلوفز، ومن إخراج مارك ويب، كما وضع الموسيقى التصويرية للفيلم جيمس هورنر.