شكرا لقرائتكم خبر عن روبين ثيك يطلق أغنية سينجل جديدة اسمها That’s What Love Can Do والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق النجم العالمي روبين ثيك أغنية سينجل جديدة تحمل اسم " That’s What Love Can Do" ، و هي واحدة من أغنيات الألبوم المقبل لروبرت البالغ من العمر 41 عاما.

وأشار موقع "جاست جيرد" إلى أن روبين ثيك وPro Jay شاركا معا في إنتاج أغنية " That’s What Love Can Do " .

يذكر أن روبين ثيك قدم عددا كبيرا من الأغاني الناجحة، ومن أبرزها: "get her back " و " can u believe " و " magic " ، و غيرها.