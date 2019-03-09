شكرا لقرائتكم خبر عن كليب "ناسينى ليه" لـ تامر حسنى يحقق 23 مليون مشاهدة فى 22 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيديو كليب أغنية "ناسينى ليه"، الذى طرحه النجم تامر حسنى حوالى 23 مليون مشاهدة، وذلك بعد مرور 3 أسابيع على طرحها عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

الأغنية من كلمات تامر حسين وتوزيع تامر على وتوزيع وسام عبد المنعم، ومونتاج عمرو عاكف، ومكساج هانى محروس، ماستر أمير محروس، والكليب فكرة تامر حسنى، ومن إخراج سعيد الماروق.

يذكر أن آخر أعمال تامر حسنى هو ألبوم "عيش بشوقك" الذى حقق نجاحا كبيرا وأيضا فيلم "البدلة" الذى حقق نجاحا جماهيريا كبير، حيث شاركه فى بطولته أمينة خليل وأكرم حسنى وحسن حسنى ودلال عبد العزيز وماجد المصرى.