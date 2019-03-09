صور.. تكريم مصطفى شعبان بالجامعة العربية.. والطلاب يلتقطون سلفى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الدكتور عبد الحي عبيد رئيس الجامعة العربية المفتوحة فرع مصر والدكتورة نرمين خضر عميد كلية الاعلام بالجامعة النجم مصطفى شعبان بمسرح الجامعة عقب لقائه مع الطلاب وعدد من أساتذة الجامعة والذين ناقشوه في الكثير من الامور الفنية والحياتية .
عميد كلية الاعلام يكرم النجم مصطفي شعبان
تكريم مصطفي شعبان جاء نتيجة شعبيته الكبيرة وكونه نموذجا للشباب فى النجاح وفى الوصول للنجومية من خلال الموهبة، وشكر رئيس الجامعة النجم المحبوب، كما وجهت له الشكر الدكتورة نرمين خضر عميد كلية الإعلام وزميلته ودفعته فى كلية الإعلام عندما كان طالبا بكلية الإعلام جامعة القاهرة.
سلفي مصطفي شعبان مع طلبة كلية الاعلام
ومن جانب شكر النجم مصطفى شعبان إدارة الجامعة على تكريمه وحضر فقرة فنية غنائية لطلاب الجامعة كما شاهد مسرحية للطلبة وأشاد بمواهبهم ووعدهم بالحضور مرة أخرى وعمل ورشة تمثيلية مع الطلاب فى الفترة القادمة، كما وعد أنه عندما سيجد مواهب تصلح للمشاركة معه فى أعماله سوف يختار منها ويدفعها للأمام.
وفى نهاية التكريم التقط النجم مصطفى شعبان صورة سلفي مع كل طلبة الجامعة الذين حضروا في المسرح بحضور رئيس الجامعة وعميد كلية الإعلام .
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