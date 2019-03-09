شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الفنان مصطفى شعبان يروى تجربته مع أول قصة حب لفتاة فى لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روى الفنان مصطفى شعبان، حكايته مع قصة حب فى لندن، وذلك فى رده على سؤال أحد طلاب الجامعة العربية المفتوحة خلال الندوة التى أقيمت اليوم بالجامعة، قائلا: "كل إنسان بيمر بقصة حب فى حياته بس كام واحدة حقيقية ومفيش حد يبقى داخل يحب واحدة أو العكس وقصدهم يكذبوا على بعض ولكن طبيعة الإنسان بيتجمل لما يتعرف على حد أو يروح مكان جديد، والأمر متعلق بالفترة التى يحتاجها الطرفان لاكتشاف ملاءمتهما أو عدم ملاءمتهما لبعضهما وقصة حب لندن كانت مع إنسانة إنجليزية من خارج لندن والإنجليز شبهنا فى حاجات كتير خاصة فى الريف الإنجليزى فكان فيه انجذاب بينا".

وأضاف مصطفى شعبان، خلال الندوة التى نظمتها له الجامعة العربية المفتوحة بحضور الدكتور عبد الحى عبيد، مدير الجامعة العربية المفتوحة فى مصر والدكتورة نرمين خضر عميدة كلية الإعلام بالجامعة، أن فى وقت دخوله للجامعة لم يكن التمثيل فى خطته من الأساس ولم يكن يعرف بمعهد فنون مسرحية، قائلا:"اخترت إعلام القاهرة لتنوع مجالاتها وأنا عاشق للقراءة ودخلت الإعلام بهدف المعرفة وحبيت منها الفن وبدأت أحضر مسرح اللى خدنى أكثر الإخراج وليس التمثيل وعملت مخرج إعلانات وأخرجت أكثر من 300 إعلان وبدأت أحب التمثيل وأنا فى الجامعة".

وأشار الفنان مصطفى شعبان إلى أن ورش تعليم التمثيل المنتشرة حاليا أصبحت "تجارة"، قائلا: "مش عارف إيه المؤهل اللى يخليهم يدوا كورسات تمثيل وكل المفارقات والمتناقضات موجودة"، موضحا أن أهم نتاج السوشيال ميديا السلبى هو الهجوم غير المبرر على الفنانين واستغلالهم، قائلا: "فيه 2 اتقبض عليهم حاطين صورتى وبيقولوا إعلان لمسلسل مصطفى شعبان فى رمضان، وأنصحكم بعدم أخذ أى معلومة عنى أو أعمالى إلا من خلال صفحتى الرسمية وصفحة الشركة التى أتعامل معها، والسوشيال ميديا مليئة بالإشاعات والأخبار الكاذبة، وأنا أقبل النقد طالما أصبحت مشهورا ولكن لابد أن يكن نقدا وليس تجريحا".

وأكد أن السينما المصرية تشهدا إنفراجة حاليا بعد انتكاستها فى مرحلة ما بعد 2011، قائلا: "كان حالها متعثرا مثل كل شئ ولكن فى السنوات الثلاث الماضية كان فيه استقرار وبدأت السينما تكون معبرة وتكسب ونجاح الأعمال يؤدى إلى جذب المنتجين لإنتاج أفلام جديدة"، موضحا أن السينما صناعة وتجارة وفن، قائلا: "يمكن يكون هناك أزمة فى الدراما بسبب المواضيع فى الفترة الماضية ولابد أن نكون رقباء على أنفسنا فيما نقدمه واختيار الأعمال التى تليق بالبيت المصرى، وأوقات تفتح مشاهد تنزعج منها مش شرط أخلاقيا ولكن مهنيا وسلوكا وألفاظا وحاليا فيه خوف فى هذه المنطقة وبدأت تتظبط العاميين الماضيين".

وأكد الفنان مصطفى شعبان، أنه يعتز كثيرا بالأفلام التى شارك فيها فى بداية مشواره الفنى، موضحا أنه كان له جمهوره من المثقفين الذين يحرصون على متابعة هذه الأفلام التى كان يشارك فيها مع المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين، قائلا: "كنت باخد جائزة أحسن ممثل فى قاعة فيها 400 شخص ولا أحد يعرفنى فى الخارج واللى شهرنى وعرفتونى بيه هو الحج متولى وظهرت فيه فى الحلقة الـ 17 والمخرج الكبير يوسف شاهين هو الذى رشحنى لمسلسل الحج متولى رحت وأنا مش مقتنع خالص وحسيت إن الإخراج أفضل وأصبحت مشهورًا بعد أول حقلة".

وأضاف مصطفى شعبان، "مفيش حد بيعمل فن لوحة أو أغنية أو فيلم أو مسرحية ويكون قصده يقدم رسالة لكن اللى بيخلص فى اللى بيعمله هو اللى بيوصل رسالة قوية، والسنة دى أتناول الخلافات بين الأخوة فى الميراث حقيقى فى العمل الذى أقدمه فى شهر رمضان المقبل".

وأشار الفنان مصطفى شعبان، إلى شخصية أيوب أوصلت رسالة قوية عن الغارمين، والإعلان الذى قدمه بشخصية أيوب حقق 117 % من هدف التبرعات لهذه الفئة فى 10 أيام، موضحا أنه مر بالعديد من المراحل فى مسيرته الفنية، قائلا: "عملت فيلم مافيا فبقيت بتاع أكشن عملت أحلام عمرنا أصبحت رومانسى وحاولت أعمل شعبى ولكن قوبلت الفكرة برفض الكثيرون، وجت فرصة مسلسل العار "إذا كان كده ماشى" لأننى أردت أن أجرب الشعبى"، قائلا للطلاب: "الفرصة تفضل محاصراك حتى وأنت فى أعلى درجات تفوقك، وأنا مثلت فى كلية التجارة عندما كنت طالبا ولأن لم يكن هناك فريقا للمسرح بكلية الإعلام وساعة العروض كانوا بيمشونى عشان مكنتش فى الكلية معاهم وكونت فريق مسرحى فى كلية الإعلام جامعة القاهرة واضطررت أن أقوم بدور المخرج عشان مكنش فيه مخرج".

















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