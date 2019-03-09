منة فضالي تهنئ نسرين أمين بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: هنأت الفنانة منة فضالي، اليوم السبت، صديقتها الفنانة نسرين أمين بعيد ميلادها الـ 35. نشرت فضالي صور مجمعة لنسرين، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد، أتمنى لك التوفيق". يذكر أن الفنانة منة فضالي تنتظر عرض فيلمها الكويتي "إتيكيت". ويشاركها البطولة الفنان أحمد رزق. وهو عمل من تأليف وإخراج نايف الرشيد.​

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