الحلفاوي يوجه نصيحة لجهاز الأهلي بعد إصابة الشناوي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، تغريدة علق بها على سير مباراة الأهلي و"فيتا كلوب"، وإصابة حارس الأهلي محمد الشناوي، في بداية اللقاء.
كتب الحلفاوي: "كما توقعت مباراة عصيبة وثقيلة، خسرنا الشناوي، ربنا يوفق علي لطفي، لابد من اللعب بلمسة واحدة في ظل الضغط العالي لفيتا، ولتجنب المزيد من الإصابات، أزارو أنسب بدنيًا من أجايي لهذه المباراة. وليبق مروان".
يُذكر أن النادي الأهلي المصري يلعب مع فريق فيتا كلوب الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا، في مباراة هي الخامسة للأهلي في دور المجموعات، بعد احتلاله صدارة مجموعته بسبع نقاط، يحتاج معها لفوز يؤكد تأهله.
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