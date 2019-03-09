بالفيديو| تامر مرسي ينشر فيديو من كواليس "كلبش3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: نشر المنتج تامر مرسي، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، مقطع فيديو من كواليس مسلسل "كلبش3". علق مرسي على الفيديو بقوله: "كلبش 3، رمضان 2019، إن شاء الله". يذكر أن مسلسل "كلبش 3" بطولة الفنان أمير كرارة، هشام سليم، روجينا، عمر الشناوي. وهو عمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي تامر مرسي.

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