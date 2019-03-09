فيديو| وفاء عامر وحورية في كواليس "براءة ريا وسكينة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: نشرت الفنانة حورية فرغلي، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، مقطع فيديو من كواليس فيلم "براءة ريا وسكينة". علقت حورية على الفيديو: "كواليس فيلم براءة ريا وسكينة، دخلت أنا ووفاء عامر المطبخ وأكلنا الكبدة، بالهنا الشفاء". يذكر أن فيلم "براءة ريا وسكينة" بطولة حورية فرغلي، وفاء عامر، منة فضالي، محسن منصور، لطفي لبيب، وياسر علي ماهر. وهو عمل من تأليف أحمد عاشور، وإخراج عبدالقادر الأطرش.

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