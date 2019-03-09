محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل الطفل فارس عامر، تصوير مشاهده في الفيلم الكوميدي "استدعاء ولي أمر عمرو" للمخرج أحمد البدري.

فارس يقف للمرة الأولى أمام كاميرا سينمائية، ويجسد دور "عمرو" ابن الفنانة حورية فرغلي والفنان محمد عز، ويحرص البدري على التنسيق بين مواعيد تصوير مشاهده وبين دراسته.

"استدعاء ولي أمر عمرو" تأليف محمد سمير مبروك، إخراج أحمد البدري، بطولة حورية، محمد عز، سماح أنور، صبري فواز، كلوديا حنا، مي كساب، محمد لطفي، انتصار، إيمان السيد، ندى بهجت.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- تعرف على "فارس" ابن حورية فرغلي في "استدعاء ولي أمر عمرو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.