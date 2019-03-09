الليلة.. ناهد السباعي ضيف "الحكاية" مع عمرو أديب على "MBC مصر"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
يستضيف الإعلامي عمرو أديب، في العاشرة من مساء اليوم السبت، الفنانة ناهد السباعي، في حلقة جديدة من برنامجه "الحكاية"، المعروض على قناة MBC مصر.
تحل ناهد ضيفة في الفقرة الثانية من البرنامج، لتتحدث عن مشوارها الفني، وعن أخر أخبار أعمالها الجديدة، وتفاصيل أدوارها فيها.
يُعرض برنامج "الحكاية.. مع عمرو أديب" على MBCمصر من الجمعة إلى الإثنين، الساعة العاشرة مساءً.
يُذكر أن ناهد السباعي تشارك في السباق الرمضاني المُقبل، من خلال مسلسل "الزوجة 18" أمام الفنان حسن الرداد.
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