بوراك أوزجيفيت وفهرية أفجين يختاران هذا الاسم لمولودهما الأول المنتظر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 مارس 2019 07:32 مساءً - فور دخول الممثلة التركية فهرية أفجين الشهيرة بنجلاء في "الأوراق المتساقطة" وبفريدة في "طائر الحب" شهر حملها الثامن تم تحديد موعد ولادتها طبياً في 10 أو 15 نيسان- أبريل المقبل.



وقد أتعبها الحمل جداً في الشهر السابع، فدخلت إثر وعكة صحية خفيفة المستشفى لأيام، ثم خرجت منه بصحة جيدة على أن تلتزم بالراحة التامة.



ومن أجل راحة وسلامة زوجته لغاية يوم ولادتها،ألغى زوجها الممثل التركي الواسع الشعبية بوراك أوزجيفيت الشهير ببالي بيك في "حريم السلطان" ،وبكمال في "الحب الأعمى" كل ارتباطاته المهنية للبقاء بجانب زوجته ورعايتها تماماً.



واختارا لطفلهما الأول الذكر المنتظر إسماً هو: كاران ، وهو اسم منتشر في المدن التركية، ومفضل لدى العائلات التركية منذ عقود من الزمن.



أصبح لكاران أوزجيفيت 78 ألف متابع على إنستقرام قبل أن يولد وقامت الأم فهرية أفجين قبل ولادة إبنها البكر الأول كاران بفتح حساب له بموقع "إنستقرام" باسمه "كاران أوزجيفيت" وأصبح له "78" ألف متابع قبل أن يولد، ومن بين المتابعين آلاف المعجبين بوالديه: فهرية أفجين وبوراك أوزجيفيت،بعض المشاهير الأتراك.



وفعل الكثير من النجوم سابقاً مثل فهرية وزوجها بوراك،وفتحوا لأطفالهم حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي،بعضهم فتحوا الحساب خلال الحمل،وبعضهم فتحوا حسابات لأطفالهم وهم لم يبلغوا بعد شهرهم الخامس.



وبعضهم الآخر أصبحوا هدفاً للإنتقادات جراء إقدامهم على هذه الخطوة، واتهموا بمحاولة اكتساب شعبية أكبر تفيدهم بالترويج لمنتجات خاصة بالأطفال مستقبلاً.



وقد تم فتح حسابات مزيفة باسم الطفل المنتظر كاران أوزجيفيت من اليوم الأول لإعلان فهرية وبوراك اختيارهما إسما لمولودهما الأول.



الملايين يتابعون بوراك وفهرية في مواقع التواصل الإجتماعي ويتابع حساب الأب بوراك أوزجيفيت 12 مليون و500 شخص في إنستقرام، ويتابع الأم فهرية أفجين 8 ملايين ومائة ألف شخص في "إنستقرام".



وبوراك أوزجيفيت يتهيأ حالياً لتصوير الموسم الأول من مسلسله التاريخي الثاني بعد "حريم السلطان"،مسلسل "قيامة عثمان" الذي يعتبر تكملة للمسلسل التاريخي الناجح "قيامة أرطغرل" بطولة الممثل أنجين ألتان دوزياتان الشهير بأرطغرل الذي مازال عرض الموسم الخامس منه ،مستمراً بنجاح منقطع النظير كمواسمه السابقة.