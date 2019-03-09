نجوى كرم تغني في المملكة لأول مرة في حفل مع ماجد المهندس بالخبر

تحيي الفنانة اللبنانية نجوى كرم، والفنان ماجد المهندس حفلاً غنائياً في مدينة الخبر في 28 مارس الجاري، وهي المرة الأولى التي تطل فيها نجوى كرم على الجمهور بالسعودية في حفل مباشر.

وينظم الحفل الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع قناة “روتانا موسيقى”، ضمن حفلات “موسم الشرقية”، وسيقام الحفل في الصالة الخضراء بالخبر.

وذكرت “روتانا” عبر حسابها الرسمي أنها ستحدد موعد بيع التذاكر في وقت لاحق.

يذكر أن نجوى كرم وماجد المهندس كانا قد قدما حفلاً ناحجاً في فبراير الماضي بالكويت، ضمن فعاليات “مهرجان فبراير 2019”.