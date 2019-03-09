أدهشت النجمة الكويتية فرح الهادي محبيها بملامحها المتغيرة تماماً بأحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخراً، حيث أطلت بشعر أشقر ذهبي فاتح ومكياج ملفت بأنامل مشاعل، مما جعل شكلها غير مألوف للجمهور. وأطلت النجمة الكويتية في أحدث جلسة تصوير بعدة أزياء من بينها فستان أبيض يشبه فستان الزفاف وجاء مزيناً من الخلف بأجنحة جعلتها تشبه الشخصيات الخيالية من عالم الأساطير وأخذت تتمايل به بأنوثة في مقطع فيديو.

وبالنسبة لمكياجها، أطلت فرح الهادي بمكياج سهرات ملفت حيث اعتمدت على درجات البرونز النحاسية لظلال الجفون، بينما اختارت ملمع الأظافر بلون الكاشمير المائل إلى الخوخي الدافئ، وزينت عينيها بعدسات لاصقة فاتحة لتتماشى مع شعرها الأشقر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: فرح الهادي تصدم محبيها بملامحها المتغيرة تماماً بجلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.