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بالفيديو.. "أيام"لـ تامر عاشور تقترب من 2.5 مليون مشاهدة

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اقتربت أغنية "أيام" للفنان تامر عاشور، من 2.5 مليون مشاهدة، عقب طرحها 4 مارس الماضي، عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".


وتصدرت الأغنية عقب طرحها قائمة الأكثر تداولاً "التريند" على "تويتر"

بهشتاجي "تامر عاشور، ودي المعاناة"، كما حققت المركز الأول بقائمة الأكثر مشاهدة على "يوتيوب".


أغنية "أيام"، من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع النابلسي،

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وتستعد الشركة المنتجة للألبوم لطرح فيديو كليب أغنية "ده حكاية"، ولطرح الألبوم كاملا خلال الأيام القليلة المقبلة.


يذكر أن ألبوم تامر عاشور "أيام"، يضم 12 أغنية هي:"أيام،حبيبي أنت حبيبي، مشوفناش خير،من غير ما أحكيلك، قولوله سماح، ده حكاية، متختلفيش،في بالي، بقالي زمان، سلام،مرة،خلصانة".

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