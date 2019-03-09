اقتربت أغنية "أيام" للفنان تامر عاشور، من 2.5 مليون مشاهدة، عقب طرحها 4 مارس الماضي، عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
بهشتاجي "تامر عاشور، ودي المعاناة"، كما حققت المركز الأول بقائمة الأكثر مشاهدة على "يوتيوب".
وتصدرت الأغنية عقب طرحها قائمة الأكثر تداولاً "التريند" على "تويتر"
أغنية "أيام"، من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع النابلسي،
يذكر أن ألبوم تامر عاشور "أيام"، يضم 12 أغنية هي:"أيام،حبيبي أنت حبيبي، مشوفناش خير،من غير ما أحكيلك، قولوله سماح، ده حكاية، متختلفيش،في بالي، بقالي زمان، سلام،مرة،خلصانة".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. "أيام"لـ تامر عاشور تقترب من 2.5 مليون مشاهدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.