أعلن الفنان محمد رمضان، منذ قليل، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"، بدء تصويره فيديو كليب جديد بعنوان "القمر"،؟ حيث نشر صورة من كواليس الأغنية، معلقا عليها قائلا: "كليب القمر.. sooon ثقة في الله نجاح themoon صورة من كواليس الأغنية، معلقا عليها قائلا: "كليب القمر.. sooon ثقة في الله نجاح themoonmusicvideo إنتاج سينرچي إخراج ياسر سامي". يذكر أن محمد رمضان يواصل تصوير مسلسله الجديد "زلزال" المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل، ويشارك في بطولته الفنانة حلا شيحة، وتأليف عبدالرحيم كمال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "القمر" أحدث كليبات محمد رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.