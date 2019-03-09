بالفيديو.. انفجارات في كواليس تصوير الجزء الثالث من "كلبش"

نشر المنتج تامر مرسي، عبر صفحته الشخصيه بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، فيديو من كواليس تصوير الجزء الثالث من مسلسل "كلبش"، وذلك لتشويق الجمهور قبل طرح العمل بالشاشات الصغيرة في شهر رمضان المقبل.
وتواصل أسرة المسلسل تصوير المشاهد المتبقية من العمل في مدينة الإنتاج الإعلامي والحزام الأخضر وعدد من شوارع القاهرة، حيث انتهى بيتر ميمى من تصوير ما يقرب من 6 حلقات.
يذكر أن مسلسل "كلبش3" تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.
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