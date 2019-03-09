شاهد.. رد ريهام حجاج على شائعة انفصالها عن زوجها

شاركت الفنانة ريهام حجاج، متابعي حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور"إنستجرام"، صورة جديدة تجمعها بزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة.
و قامت ريهام بغلق التعليقات واكتفت
يذكر أن ريهام حجاج يُعرض لها حاليًا مسلسل "كارمن" على
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