شاهد.. رد ريهام حجاج على شائعة انفصالها عن زوجها

شاركت الفنانة ريهام حجاج، متابعي حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور"إنستجرام"، صورة جديدة تجمعها بزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة. و قامت ريهام بغلق التعليقات واكتفت Advertisements في تعليقها على الصورة بوضع "3 قلوب". في تعليقها على الصورة بوضع "3 قلوب". يذكر أن ريهام حجاج يُعرض لها حاليًا مسلسل "كارمن" على قناة CBC، تأليف سامح مجدي، إخراج حسين شوكت، ويشارك في بطولته ولاء الشريف، محمد مهران، محمد مرزبان، عمر الشناوي، شيرين، ياسر علي ماهر، أحمد حلاوة، عزء بهاء وليلى عز العرب.

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