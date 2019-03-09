طالب المخرج مجدي الهواري، متابعيه عبر صفحته الشخصيه بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، الدعاء للفنان محمد محمود بالشفاء، وأن يتمكن من مواصلة تقديم دوره في العرض المسرحي.
ومازال الفنان محمد محمود يعاني من الأزمة الصحية التي ألمتبه منذ يومين خلال مشاركته في مسرحية "3 أيام في الساحل"، بطولة الفنان محمد هنيدي.
وكان العرض المسرحي "3 أيام في الساحل" قد توقف منذ يوم الجمعة 8
واعتذر صناع مسرحية "3 أيام في الساحل" للجمهور عن توقف عرضها.
يذكرأن مسرحية "3أيام في الساحل" بطولة محمد هنيدي وبيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد ثروت وندا موسى ومها أبوعوف ومحمد محمود وسامية الطرابلسي، ومن إخراج مجدي الهواري.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعرضه لأزمة صحية.. مجدي الهواري يطلب الدعاء لـ محمد محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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