بعد تعرضه لأزمة صحية.. مجدي الهواري يطلب الدعاء لـ محمد محمود

طالب المخرج مجدي الهواري، متابعيه عبر صفحته الشخصيه بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، الدعاء للفنان محمد محمود بالشفاء، وأن يتمكن من مواصلة تقديم دوره في العرض المسرحي.

ومازال الفنان محمد محمود يعاني من الأزمة الصحية التي ألمت

به منذ يومين خلال مشاركته في مسرحية "3 أيام في الساحل"، بطولة الفنان محمد هنيدي.

وكان العرض المسرحي "3 أيام في الساحل" قد توقف منذ يوم الجمعة 8

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مارس وحتى الآن، بسبب الأزمة الصحية التي لحقت بالفنان محمد محمود.

واعتذر صناع مسرحية "3 أيام في الساحل" للجمهور عن توقف عرضها.

يذكرأن مسرحية "3أيام في الساحل" بطولة محمد هنيدي وبيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد ثروت وندا موسى ومها أبوعوف ومحمد محمود وسامية الطرابلسي، ومن إخراج مجدي الهواري.