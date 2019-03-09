شاهد.. ماجد المهندس يعتذر عن حفل مهرجان ربيع الثقافة بالبحرين

أعلنت الصفحة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر موقع "تويتر"، عن اعتذار المطرب ماجد المهندس عن حفله الذي كان مقرر إحياءه ضمن مهرجان ربيع الثقافة بالبحرين بسبب ظروف طارئة.

فكتبوا: "يعتذر الفنان ماجد المهندس عن مشاركته في الحفل المقرر بتاريخ ١٤ مارس ضمن مهرجان ربيع الثقافة بمملكة البحرين لظروف طارئه و سيتم الإعلان عن البرنامج الجديد قريبا".

جدير بالذكر أن شركة روتانا سوف تعلن عن البرنامج الجديد للحفل قريبًا، ويأتي اعتذار ماجد المهندس عن الحفل، تزامنًا مع شائعات ترددت أمس، عن وفاته إثر تعرضه لحادث سير في المملكة العربية السعودية، لكن تم نفي كل تلك الشائعات.