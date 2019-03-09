شاهد.. رسالة أصالة لنجلها في عيد ميلاده

حرصت المطربة أصالة نصري، علي تهنئة ابنها بعيد ميلاده، فنشرت صورة له عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلقت أصالة علي الصورة وقالت: "كلّ سنة وأنت الطيّب الحبيب الحنون الإنسان.. وكلّ سنة ترمي الّلي زعّلك فيها وتخلّي
وتابعت: "كلّ سنة وأنت سالم ياحنوني ياحبيبي، وكلّ سنة شوفك بتحقق حلم وتكبر وتتحقق أحلامك وتكبر".
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