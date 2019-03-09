سعيد الماروق يكشف أحدث فيديو كليب لنسرين طافش من إخراجه

كشف المخرج اللبناني سعيد الماروق، عن أحدث فيديو كليب للمطربة نسرين طافش من إخراجه، بعنوان "أريد ارتاح"، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
نشر الماروق برومو الفيديو كليب "أريد ارتاح"، وأعلن عن موعد طرحه
جدير بالذكر أن أخر أعمال سعيد الماروق فيديو كليب "ناسيني ليه" للمطرب تامر حسني الذي طرحه قبل 3 أسابيع عبر قناته الرسميه بموقع يوتيوب وحقق نجاحًا كبيرًا، وأخر أغاني نسرين طافش، هي "عاشقة" باللهجة الخليجية، من كلمات كريستال، ألحان جوزيف جحا، توزيع وماستر حسام كامل.
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