بسبب نفاذ التذاكر.. أحلام تقيم حفلتين متتاليتين في السعودية وتعبر عن قلقها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد الفنانة الإماراتية أحلام لإحياء حفل غنائي كبير في مدينة الرياض بالسعودية يوم الخميس 21 مارس.

الفنانة الإماراتية أكدت أن تذاكر الحفل نفذت، وهو ما دفعها لإحياء حفل ثاني في اليوم التالي لحفلها الأول، يوم الجمعة 22 مارس، وكشفت تفاصيل حفلها الثاني، بقولها: “أسعدني اقامه حفل في مدينتي الرياض، واسعدني الاقبال الكبير لهذا الحفل واسعدني نفاذ كل التذاكر”.

وأضافت: “واللي راح يسعدني اكثر واكثر اني قررت اعمل حفل ثاني باليوم التالي من الحفل تاريخ ٢٢/٣ مارس شكراً يا اهلي اهل السعوديه الغاليين على محبتكم عمركم ماخذلتوني اماكن حجوزات تذاكر حفلي بالرياض”.

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أحلام عبرت عن شعورها بقلق شديد مع اقتراب موعد أول حفل لها في المملكة العربية السعودية، مؤكدة انها تعيش حالة من الاستنفار مع اقتراب الموعد المقرر، وأن ظهورها الأول في السعودية يشبه ”الحلم“، وشددت على أنها في غاية الخوف وضربات قلبها تكون غير طبيعية عندما تفكر في الحفل وترتيباته.

يذكر أن آخر أعمال أحلام أغنية “أبرحل” وهي من كلمات حسن عبدالعزيز، ألحان ياسر علي، توزيع عصام الشرايطي.