موقع “يوتيوب” يطلق الميزة التي طال انتظارها

مقالات مختارة: يعكف موقع “يوتيوب” على إطلاق ميزة جديدة تنبه المستخدمين إلى المحتوى الذي يضم أخبارا زائفة، حسبما كشفت مواقع مهتمة بالتكنولوجيا.

وبحسب “ترجمات – أبوظبي” فإن منصة الفيديو الأشهر على مستوى العالم، لن تحذف المقاطع التي تعرض معلومات مغلوطة.

وذكر متحدث باسم “يوتيوب”، أن المستخدمين سيستفيدون من هذه الميزة حين يبحثون عن معلومات معرضة بشكل كبير للدعاية أو الشائعات، كما حصل مؤخرا في أزمة الهند وباكستان.

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وإذا بحث المستخدم عن معلومة وأراد أن يشاهد مقطع فيديو يضم معلومة خاطئة، سيرى إلى جانب نتائج البحث المعروضة عبارة “تنبيه.. خدعة” أو “مزيف”، بحسب موقع “بازفيد”.

وفي حالة الهند وباكستان، مثلا، يقدم مقطع فيديو تفجيرا في سوريا على أنه حدث بين قوات البلدين، وهنا يأتي الدور على الموقع للتنبيه إلى عدم دقة المضمون.

وأضحى بوسع عدد محدود من المستخدمين في الهند أن يستفيدوا من الخدمة في الوقت الحالي، لكن الموقع لم يحدد تاريخا لتعميم الميزة على البلاد وباقي دول العالم.

وتعد الهند سوقا مهمة لـ”يوتيوب”، حيث يصل عدد مستخدمي منصة الفيديو إلى 250 مليون شخص، ويقول متابعون إن البلد الآسيوي يشهد رواج الكثير من الأخبار الكاذبة بسبب مواقع التواصل الاجتماعي. (سكاي نيوز ارابيا).,j