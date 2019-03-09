بالفيديو- “بإختصار” جديد الفنان المغربي دوزي

أصدر النجم المغربي دوزي أغنيته الجديدة “بإختصار” على قناته الرسمية عبر موقع يوتيوب.

ويقول مطلع الأغنية: “باختصار:.. باختصار أنا مليت الإنتظار …كل مرة وتيجى ليا باعتذار… لالالا لازم حل هالمسأله… عيتينى عيتينى وأتعبتينى.. باختصار أنا مليت الإنتظار …كل مرة و تيجى ليا باعتذار”.

واختار دوزي الجمع بين مجموعة من الألوان الغنائية، حيث اعتمد على كلمات بلهجة بيضاء تجمع بين المغربي والشرقي والخليجي بالإضافة إلى الإيقاعات الأوروبية، وقد تعامل في هذه الأغنية مع الفنان الكبير جلال الحمداوي على مستوى كتابة الكلمات والألحان والتوزيع، بعد مجموعة من الأغاني الناجحة التي جمعتهما، وكانت آخرها أغنية “آمر”، التي حققت نجاحا كبيرا وتجاوزت نسب مشاهدتها 70 مليون على يوتيوب.

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وقد جاء هذا العمل بعد مجموعة من التحضيرات التي استغرقت حوالي 6 أشهر، وثم تسجيلها بين بلجيكا وفرنسا، أما الفيديو كليب الخاص بها فقد تم تصويره في عدة مدن تركية تحت إشراف المخرج التركي الكبير كمال باشبوغ، الذي سبق للدوزي التعامل معه في فيديو كليب أغنيته الناجحة “الموجة”.

واختار دوزي في فيديو كليبه الجديد الاعتماد على آخر تقنيات السينما العالمية لتصوير مشاهد الأكشن والإثارة.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان دوزي هو الديو الغنائي الذي جمعه مع النجمة اللبنانية يارا بعنوان “ملّيت” بتعاون مع الفنان الفرنسي من أصل مغربي «دي جي يوسف» والتي حققت نجاحا كبيرا على المستوى العربي.