متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رغم عدم صدور أي تأكيد أو نفي من الطرفين، إلا أن النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، ومدير أعمال المصري محمد الوزيري، لا يكفان عن رومانسيتهما المعلنة.
ووجه الوزيري، رسالة رومانسية إلى وهبي في عيد ميلادها الذي يصادف غدا الأحد العاشر من مارس.
ونشر الوزيري عبر حسابه في تويتر صورة تجمعه بالنجمة اللبنانية، وأرفقها بتعليق واصفًا للأجواء التي التقطت فيه تلك الصورة، قائلا: "أيام كتير عدت عالصوره دي شوفنا فيها مع بعض كل حاجه منها الحلو ومنها اللي مش حلو".
وتابع: "وقدرنا نعديه بس بتفضل حاجة واحدة بتهون كل ده.. ضحكتك اللي بتنور الدنيا... كل سنة وإنتي أحلى وأطيب قلب قابلته في حياتي"، مع إيموشن (قلب).
ويبدو أن الوزيري لم يجد مناسبة أفضل من عيد ميلاد هيفاء ليعبر لها عن رومانسيته حيث كان الاحتفال الذي نظمه لعيد ميلادها في أحد فنادق القاهرة العام الماضي، الشرارة الأولى التي انطقلت منها أخبار بشأن زواجهما، ومنذ ذلك الحين ويتكهن الجمهور حول علاقة حب تجمع الوزيري بهيفاء.
وبعد كثير من التكهنات، تأكد الجمهور من تلك العلاقة بعدما فاجأ الوزيري النجمة اللبنانية بتغريدة رومانسية في ديسمبر الماضي اعترف فيها بحبه لها، حيث قال: "أحببتك.. فإرتقي الاحساس ..فوجدت بعدك ان النساء اشاعه يتداولها الناس.. محمد وزيري"، وبدورها أعادت هيفاء نشر تغريدة وزيري وها ما رآه البعض اعترافا منها بتلك العلاقة.
كانت هذه تفاصيل خبر مُدير أعمال هيفاء وهبي يحتفل بعيد ميلادها.. والشُكوك بزواجهما تتجدّد! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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