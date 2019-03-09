ريهام حجاج بعد أنباء الانفصال عن زوجها.. هكذا أنهتْ الجدل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قررت الفنانة المصرية ريهام حجاج، إنهاء الشائعات التي ترددت في الساعات الماضية، بشأن انفصالها عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، في أعقاب حذف صوره من صفحتها الشخصية في "إنستغرام".

ونفت ريهام تلك الأنباء، بنشرها صورة جديدة لها مع زوجها حلاوة، في الوقت الذي أغلقت فيه خاصية التعليقات.

وأوضحت ريهام في تصريح خاص لـ"فوشيا"، أنها لم تتعمد إثارة الجدل بشأن انفصالها من عدمه، مشيرة إلى أن مسألة حذف صور زوجها أمر خارج عن إرادتها.

وتابعت: "إنستغرام يقوم بعملية تحديث للصور من حين لآخر، ويبدو أنه قام بحذف مجموعة من صوري الشخصية، ليس فقط صور زوجي"، مؤكدة أن علاقتها بحلاوة جيدة ولا توجد بينهما أي خلافات.

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يذكر أن محمد حلاوة هو زوج الفنانة ياسمين عبدالعزيز، حيث أكدت مصادر لـ"فوشيا"، أنه لم يحدث انفصال بينهما حتى الآن، رغم زواجه من ريهام حجاج.

وكانت ريهام تزوجت من حلاوة، منتصف يناير الماضي، حيث تم الإعلان عن الخبر من خلال نشر مجموعة من الصور لهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُعرض لريهام حجاج خلال الفترة الحالية، مسلسلها الجديد "كارمن"، والذي يشارك في بطولته محمد الكيلاني، ولاء الشريف، محمد مهران، محمد مرزيان، عمر الشناوي، أحمد حلاوة وهو من تأليف سامح مجدي، وإخراج حسين شوكت.