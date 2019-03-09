تكريم رجاء الجداوي في المهرجان الإسباني العربي للموضة.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تلقت الفنانة المصرية رجاء الجداوي، تكريمًا خاصًا من إدارة المهرجان الإسباني العربي للموضة "Spanish arab fashion" باعتبارها رمزًا من رموز الفن المصري، وأول عارضة أزياء في الوطن العربي.

جاء ذلك، خلال فعاليات الدورة الثانية من المهرجان، الذي يقام حاليًا بقصر ''فران نونيس'' التاريخي بالعاصمة الإسبانية مدريد.

من جانبها، أبدت رجاء الجداوي سعادتها بتكريمها الأول في أوروبا، وبالتحديد من المملكة الإسبانية، لمساهمتها في نقل الثقافات العربية إلى المجتمع الأوروبي من خلال أعمالها الفنية.

يذكر أن المهرجان الإسباني العربي للموضة، يهدف إلى التعريف بآخر صيحات الموضة العالمية، وكذلك الرفع من قيمة المنتج الثقافي الوطني لكل الدول المشاركة في المجتمع الأوروبي.