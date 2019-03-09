- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل تلاقى وفارس شغال.. أحمد السقا ينجح فى القفزة الثلاثية بالخيل.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتهر الفنان أحمد السقا، بحبه الكبير للخيول وتعلقه بهم، وتعد هواية ركوب الخيل من أكثر الهوايات التى يهتم بها، ودائما ما يشارك جمهوره ومتابعيه بلحظاته أثناء ركوب الخيل عبر صفحاته الشخصية بمختلف منصات السوشيال ميديا.
وشارك السقا منذ قليل جمهوره بصورة جديد له أثناء قفزته الثلاثية التى نجح فى قفزها وهو يمتطى الخيل، والتى تعد من أصعب القفزات، وكتب معلقاً: "الحمد لله".
أحمد السقا
كانت هذه تفاصيل خبر ممثل تلاقى وفارس شغال.. أحمد السقا ينجح فى القفزة الثلاثية بالخيل.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.