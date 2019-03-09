شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل تلاقى وفارس شغال.. أحمد السقا ينجح فى القفزة الثلاثية بالخيل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتهر الفنان أحمد السقا، بحبه الكبير للخيول وتعلقه بهم، وتعد هواية ركوب الخيل من أكثر الهوايات التى يهتم بها، ودائما ما يشارك جمهوره ومتابعيه بلحظاته أثناء ركوب الخيل عبر صفحاته الشخصية بمختلف منصات السوشيال ميديا.

وشارك السقا منذ قليل جمهوره بصورة جديد له أثناء قفزته الثلاثية التى نجح فى قفزها وهو يمتطى الخيل، والتى تعد من أصعب القفزات، وكتب معلقاً: "الحمد لله".

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أحمد السقا