شكرا لقرائتكم خبر عن مريام فارس تنتهى من تسجيل أغنية "قضيها انبساط" من ألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة مريام فارس من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "قضيها انبساط"، من كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع هانى ربيع، وتعمل حاليا مريام على إختيار أغانى الألبوم الذى سيطرح فى الأسواق خلال الأيام المقبلة.

من ناحية أخرى تحضر مريام هذه الأيام لأغنية جديدة برفقة الملحن رامي جمال، لتضمها لألبومها الجديد، الذي تعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم إلى جانب رامي جمال، الملحن محمد رحيم.

يذكر أن أخر أعمال مريام فارس أغنية تحمل اسم "غير مود"وهى من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان علاء الراوي.