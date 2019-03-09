هل يبنى نيك جوناس وبريانكا شوبرا قصرا بقيمة 20 مليون دولار؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يبنى الزوجان نيك جوناس وبريانكا شوبرا قصرا بقيمة 20 مليون دولار في لوس أنجلوس؟ تساؤل انتشر بكثافة خلال الساعات القلية الماضية، و ذلك بعد ان زعمت احدي المواقع أن نجمة بوليوود الشهيرة و زوجها المطرب الشاب قررا الاستقرار في لوس أنجلوس والاستمتاع بحياتهما في اجواء فخمة ، إلا أن موقع " جوسيب كوب " الذي تواصل مع المتحدث باسم بريانكا شوبرا نفي ما تردد حول بناء النجمين قصر فاخر في لوس أنجلوس.

وقد بدأت الشائعة بنشر موقع " Star " تقرير يزعم أن جوناس لم يشتري منزل كبير في لوس أنجلوس طوال هذه السنوات لأنه كان يريد دائما أن يقوم بتأسيس منزل ضخم بنفسه، وهو الآن على استعداد للقيام بذلك بعد أن تزوج مؤخرا من بريانكا.

و نقلا عن مصدرفالزوجين "لديهم بالفعل قناعة تامة بضرورة بناء قصر ضخم لهما وعلى استعداد لإنفاق ما يزيد عن 20 مليون دولار لذلك .