خاص| ياسر الطوبجي زعيم عصابة يُختطف في "طلقة حظ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
قال الفنان ياسر الطوبجي إنه يشارك في بطولة مسلسل "طلقة حظ" مع المخرج أحمد خالد أمين، وبطولة الفنان مصطفى خاطر.
وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أكد أن المسلسل تدور أحداثه في إطار من الكوميديا، وأنه يجسد خلاله دور زعيم عصابة يتم اختطافه عن طريق الخطأ.
"طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، بطولة مصطفى خاطر، آيتن عامر، هبة مجدي، إنعام سالوسة، محمد أنور، أحمد ماهر، إيمي سالم، ميرنا نور الدين، إخراج أحمد خالد أمين.
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