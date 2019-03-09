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كتب امير فتحي في السبت 9 مارس 2019 05:44 مساءً -
نشرت الإعلامية بسمة وهبي صورة تجمعها بزوجة نجلها في السعودية، وذلك عبر حسابها على انستقرام.
وظهرت بسمة وهي تعانقها، وحرصت على عدم إظهار وجهها، وعلّقت قائلة: “عروسة ابني وعروسة قلبي وروح قلبي”.
وكانت وهبي قد دخلت في نوبة بكاء خلال بث مباشر عبر حسابها على موقع الصور “انستقرام” بسبب ابنها.
وكان السبب في بكائها هو عدم تمكّنها من حضور “كتب كتاب” نجلها الذي يحمل الجنسية السعودية ويعيش هناك.
وانهارت في البكاء، وطلبت من جمهورها مساعدتها في الوصول لحل لحضور كتب كتاب ابنها، وأوضحت في الفيديو: “ابني سعودي وخطيبته سعودية.. هيعملوا كتب الكتاب في السعودية، والعادات هناك إن حفل كتب الكتاب تكون للرجال ولا يكون بها سيدات.. ولما بتخيل إن ابني هيتكتب كتابه وأنا مش شايفاه بضايق”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أزمتها.. بسمة وهبة تجتمع مع زوجة نجلها في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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