كتب امير فتحي في السبت 9 مارس 2019 05:44 مساءً -
احتفالا بعيد الفنانة اللبنانية المحبوبة هيفا وهبي ولأنها مميزة وتستحق دوماً الافضل، سيجتمع محبوها في ساحة بيروت يوم غد الاحد 10 اذار في وسط بيروت.
وقرر فانز هيفا ان يقوموا بخطوة فريدة من نوعها وهي ان يتجمعوا في العاصمة اللبنانية حيث سيطلقون اكثر من 500 بالون في الهواء الطلق وذلك لان لبنان كله يجب ان يحتفل بنجاحاتها اضافة الى شهرتها التي وصلت الى العالمية لتكون البالونات تجسيدا لحبهم لهيفا الذي لا يعرف حدوداً.
من ناحية اخرى لا زالت هيفا تستمتع بنجاح ألبومها الاخير “حوا” الذي ابدعت فيه بكل اغنية منه.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق أكثر من 500 بالون في سماء بيروت احتفالاً بعيد ميلاد هيفا وهبي ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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