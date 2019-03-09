لون شعر غير مألوف للفنانة مي كساب.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد الفنانة المصرية مي كساب لتصوير أغنيتها الجديدة «متغيرة» لتطرح الفيديو كليب قريبا.

مي قررت أن تفاجئ جمهورها خلال العمل بلوك جديد، حيث نشرت عدد من الصور لها التي ظهرت فيها بشكل غير متوقع، فقامت بتغيير لون شعرها للون الرمادي الفاتح.

جمهور الفنانة المصرية اختلف حول هذا اللوك، فالبعض احبه واعتبره تغيير مطلوب لأي فنانة، فيما انتقدها البعض الآخر، مؤكدين أن اللون لا يليق بملامحها.

Advertisements

الاغنية ضمن ألبوم «أنا لسة هنا»، وقام بتلحينها رامي جمال، وقامت مي بتصويرها في مدينة الإسكندرية، وفقدت الفنانة وزنها الزائد الذي اكتسبته بعد ولادة طفلتها الثانية داليدا.

ألبوم الفنانة المصرية يضم 11 أغنية وهي: «أنا لسة هنا، يا ابن اللعيبة، في من ده، متغيرة، ببساطة، اتحملني، الروش، جوزي، شيفاك كبير»، وغيرها.

وتتعاون مي مع عدد من الشعراء والملحنين ومنهم أمير طعيمة، نصر الدين ناجي، أحمد مرزوق، والألحان لمدين ورامي جمال وعزيز الشافعي، وأورتيجا، والألبوم كله من توزيع زوجها مطرب المهرجانات أوكا الذي قال إنه حريص على عودة زوجته للغناء بشكل مختلف.