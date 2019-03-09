داليا البحيري في طلة شتوية جذابة.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
خضعت الفنانة المصرية داليا البحيري لجلسة تصوير جديدة مع المصور الفني محمود عاشور.
داليا ظهرت في الصور التي نشرها المصور عبر حسابه على «فيس بوك» بلوك مميز، حيث ارتدت فستان شتوي مختلط الألوان يكشف عن ساقيها.
الفنانة المصرية لفتت أنظار الجمهور باللوك الجديد الذي ظهرت به، حيث قامت مؤخرا بقص شعرها، كما وضعت الفنانة ماكياج ثقيل يتناسب مع وجهها ويبرز جمال ملامحها.
جمهور داليا تغزل فيها من خلال عدد من التعليقات، وأحب طلتها الجديدة وأعجب بالفستان، كما رأى الفانز أن الشعر القصير يليق بها.
وعلى الصعيد الفني تقوم داليا البحيري حاليا بتصوير الجزء الرابع من مسلسل «يوميات زوجة مفروسة»، مع رجاء الجداوي، خالد سرحان، شيماء سيف، سمير غانم، ومروة عبدالمنعم، ومن تأليف الكاتبة الصحفية أماني ضرغام، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منذ أول يوم في عرضه، ولذلك تعددت أجزاوه.
الفنانة المصرية كان آخر أعمالها الدرامية مسلسل «للحب فرصة أخيرة»، مع أمل رزق، أميرة العايدي، وعدد من النجوم، وحقق العمل نجاحا كبيرا.
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