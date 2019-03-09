فن ومشاهير

بعد سنوات من الاعتزال.. بسمة بوسيل تعود للغناء وتتحدى زوجها تامر حسني.. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد سنوات طويلة من اعتزالها الغناء، فاجأت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل جمهورها بنشرها مقطع فيديو وهي تغني.

الفنانة المغربية قامت خلال الفيديو بتحدي زوجها الفنان تامر حسني، حيث أعادت غناء أغنيته “ناسيني ليه”، بصوت شديد العزوبة، أثار إعجاب جمهورها بشدة.

بسمة أرفقت الفيديو، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بتعليق قالت فيه: “من احلى الأغاني اللي حبيتها في حياتي”.

Advertisements

الفنانة المغربية مازحت زوجها تامر حسني، بقولها: “عشان متسيبش المايك شغال و تمشي غنيتها انا”، وهو ما دفع جمهورها لمطالبتها بالعودة للغناء مجددا.

يُذكر أن الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل اتجهت لتصميم الأزياء بعد أن ابتعدت عن مجال الفن والغناء نتيجة زواجها من الفنان المصري تامر حسني الذي طلب منها اعتزال الفن كشرط لإتمام زواجهما الذي تم الإعلان عنه عام 2012، وقد رُزقا الثنائي بابنتهما «تاليا» 4 مايو 2013، ثم انجبا «أمايا» 3 مايو 2015.

وبالإضافة إلى تصميم الأزياء، اقتحمت الفنانة المغربية المعزلة بسمة بوسيل مجال التجميل، حيث أطلقت خط إنتاج لمستحضرات تجميل، يحمل اسمها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد سنوات من الاعتزال.. بسمة بوسيل تعود للغناء وتتحدى زوجها تامر حسني.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا