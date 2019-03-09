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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
بعد سنوات طويلة من اعتزالها الغناء، فاجأت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل جمهورها بنشرها مقطع فيديو وهي تغني.
الفنانة المغربية قامت خلال الفيديو بتحدي زوجها الفنان تامر حسني، حيث أعادت غناء أغنيته “ناسيني ليه”، بصوت شديد العزوبة، أثار إعجاب جمهورها بشدة.
بسمة أرفقت الفيديو، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بتعليق قالت فيه: “من احلى الأغاني اللي حبيتها في حياتي”.
الفنانة المغربية مازحت زوجها تامر حسني، بقولها: “عشان متسيبش المايك شغال و تمشي غنيتها انا”، وهو ما دفع جمهورها لمطالبتها بالعودة للغناء مجددا.
يُذكر أن الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل اتجهت لتصميم الأزياء بعد أن ابتعدت عن مجال الفن والغناء نتيجة زواجها من الفنان المصري تامر حسني الذي طلب منها اعتزال الفن كشرط لإتمام زواجهما الذي تم الإعلان عنه عام 2012، وقد رُزقا الثنائي بابنتهما «تاليا» 4 مايو 2013، ثم انجبا «أمايا» 3 مايو 2015.
وبالإضافة إلى تصميم الأزياء، اقتحمت الفنانة المغربية المعزلة بسمة بوسيل مجال التجميل، حيث أطلقت خط إنتاج لمستحضرات تجميل، يحمل اسمها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد سنوات من الاعتزال.. بسمة بوسيل تعود للغناء وتتحدى زوجها تامر حسني.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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