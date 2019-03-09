نجمة بوليود تامانا بهاتيا ترفع شعار لا للمشاهد الساخنة إلا مع هذا الممثل

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تغيرت السينما الهندية كثيرا على مر السنين خاصة من حيث تصوير مشاهد الرومانسية والجنس والإثارة، في وقت سابق، كان السمة الغالبة من بعض الممثلين الذكور أو الإناث بشكل غير مباشر رفض التقبيل الأغاني والأعمال السينمائية.

بوليوود في السابق كانت تجد بعض الحرج في وجود تمثيل مباشر للفعل الجنسي أو فعل صنع الحب على عكس الاتجاه الحالي في بوليوود الذي بدأ يشهد وجود مشاهد صريحة تتناول الجنس بشكل مباشر وواضح دون مواربة.

بينما قد تصادف مشهد تقبيل عاطفي في كل أفلام بوليوود تقريبًا، هناك بعض الممثلات اللاتي لديهن موانع في عمل المشاهد الحميمة على الشاشة. ووتعد الممثلة تامانا بهاتيا Tamannaah Bhatia واحدة من الممثلات اللواتي يشترطن منع التقبيل قبل التوقيع على العقد.

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لكنها على استعداد لخرق سياسة عدم التقبيل إذا كان المشهد الرومانسي مع نجم بحجم هريثيك روشان على الشاشة، بحسب ما قالته الممثلة ذاتها ف مقابلة مع Famantly Filmfare.

تحدثت بهاتيا عن إعجابها بالفنان الوسيم، وأنها من أشد المعجبين به، وقال: “لا اقوم بالتقبيل على الشاشة بشكل أساسي، لكنني أظل أمزح مع أصدقائي أنه إذا كان مع هريثيك روشان سأفعل”.

جديرًا بالذكر أن تامانا بهاتيا Tamannaah Bhatia قد ولدت في 21 ديسمبر 1989، في مدينة مومباي كاملة، عمل والدها تاجر الماس، ثم التحق بمدرستها في مدرسة مانكجي كوبر للتعليم الاستئماني في مومباي، كما مثلت نجمة Baahubali وهي في سن الـ13 عامًا.