نادين نسيب نجيم تتلقى «وسادة» هدية.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اهدت إحدى معجبات نادين نسيب نجيم، وتُدعى «نور»، للفنانة اللبنانية، «وسادة» مميزة، وحرصت ملكة جمال لبنان السابقة على استعراضها بمقطع فيديو شاركته مع متابعيها.

«وسادة» حملت جملة «احبك NNN»، وهو اختصار لاسم نادين نسيب نجيم بالإنجليزية، وفي مقطع فيديو استعراضي، ظهرت الفنانة تقلب «وسادة» البراقة للناحية الأخرى، لتظهر صورتها بطريقة مميزة ومرسومة من تشكيل لقطع لامعة.

Advertisements

من ناحية أخرى، تواصل نادين نسيب نجيم تصوير مسلسلها الجديد «خمسة ونص» الذي تشارك في بطولته أمام قصي خولي، ومعتصم النهار، والعمل من إخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة «الصباح ميديا»، ومن المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.

يذكر أن آخر أعمال نادين، كان مسلسل «طريق»، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي وشاركها البطولة الفنان السوري عابد فهد، وفاء الموصللي، ختام اللحام، عبدالهادي الصباغ، زينة مكي، جنيد زين الدين، وغيرهم، والعمل مأخوذ عن قصة للأديب المصري الراحل نجيب محفوظ، وإخراج رشا شربتجي.