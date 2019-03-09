"أبوظبي للإعلام" تُنتج أعمالا رمضانية حول سِير دعاة التسامح

تعكف "أبوظبي للإعلام" حاليا على إنجاز أعمال فنية استعدادا لعرضها في شهر رمضان المبارك.

وتترجم هذه الإنتاجات وعي القائمين عليها، ودور المؤسسة كوسيط ثقافي وصاحبة دور ريادي مجتمعي، كما تعكس الإيمان بقدرة المسلسل التلفزيوني على تجاوز دوره في الترفيه والتسلية نحو أدوار أخرى، كالتأثير الإيجابي والتثقيف.

ووفق هذه الرؤية، تعمل دوائر الإنتاج في "أبوظبي للإعلام" على جعل الرسالة القيمية، العامل الحاسم في صياغة البناء الدرامي النهائي لمسلسلاتها، وهو الأمر الذي سيظهر في خيارها هذا العام، بالعمل على دراما تتناول سير عدد من المتصوفة الكبار، ممن تركوا إرثا ثقافيا روحيا في الكمال الأخلاقي، وجعلوا من التسامح نهجاً لحيواتهم، ومحتوى آثارهم الأدبية والفكرية.



في هذا السياق تقدّم المؤسسة سيرة الحسين بن منصور الحلاج (921م) في مسلسل بعنوان "الحلاج"، من تأليف أحمد المغربي، يعكف على تصويره الآن في دمشق المخرج السوري علي علي، فيما يقوم المخرج السوري أحمد إبراهيم أحمد، في دمشق أيضاً بتصوير مسلسل ثان بعنوان "مقامات العشق" يتناول سيرة الشيخ الأكبر وسلطان العارفين محي الدين بن عربي، وهو من تأليف الدكتور محمد البطوش.

ومن المنتظر أن يركز الجانب القيمي في مسلسلي " الحلاج" و"مقام العشق" على نهج المتصوفين الكبيرين في التسامح إزاء التنوع الديني والمذهبي في العالم، ودعوتهما إلى احترام إنسانية الإنسان والتعايش مع الآخر والاعتراف به، إذ كان الحلاج صاحب فكر فلسفي دعا من خلاله إلى التعامل مع الشعائر المختلفة كوسائط على الجميع تجاوز اختلافها الظاهري، بغية الوصول إلى الأصل الواحد الذي تلتقي عنه كل الأديان، وهو القائل : "تَفَكَّرت في الأديان جِدَّ مُحقّقِ، فألفيتُها أصلاً له شُعب جمَّا".





أما ابن عربي فقد كان فصّل في كتابه "الفتوحات المكية" وفي أعماله الأخرى من نثر وشعر، رأيه في وحدة الأديان، ونادى بالتسامح الديني، مستنداً إلى قوله تعالى: " وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ"، في دعوته للتسامح و الإخاء وائتلاف القلوب و محبة النفوس، فيُنشد في كتابه "ترجمان الأشواق": "أديـنُ بدينِ الحــــبِ أنّى توجّـهـتْ ركـائـبهُ ، فالحبُّ ديـني وإيـمَاني".

بهذا المعنى تتجاوز الدراما التي تقدمها "أبوظبي للإعلام" حدود الفرجة، حتى تحدث حالة من الاختراق عبر المسلسل التلفزيوني للبنى الاجتماعية والسياسية السائدة اليوم في المشهد العربي والعالمي أيضاً، حيث نشهد صعود أصوات متطرفة باسم الدين إضافة إلى مدّ طائفي بوجوه متعددة، وهو الأمر الذي كان يتطلب بالضرورة الدعوة إلى التمسك بفضيلة التسامح ودفع السيئة بالحسنة، وخير من يمثل هذا التوجه هو سيرة المتصوفين الكبار وشيوخ التسامح، وخير حامل لرسالتهم اليوم هي الدراما، كوسيط ثقافي يمتلك القدرة على التأثير والترويج للفكر وأساليب الحياة.

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على نحو مواز تعزز "أبوظبي للإعلام" دور الدراما العربية المفترض في التأثير، حين تجعلها الحامل الأساسي لكثير من الإبداعات الأدبية العربية، وذلك عبر تبني تقديم نصوص الروائية بكل ما تنطوي عليه من شخصيات وعلاقات متشابكة في مسلسلاتها الجديدة.

ومن هذا المنطلق تتبنى تلقائيا مهمة وظائف الأدب نفسه، وتعرّف به وتكون الدافع لإعادة قراءته واكتشاف أصحابه، كما تتجاوز مشكلة صعوبة التواصل مع الحرف المكتوب بالنسبة لمن لا يجيدون القراءة.





وفي هذا السياق قامت "أبوظبي للإعلام" ضمن مبادرتها "أرى روايتي" بتحويل رواية الكاتب الإماراتي سلطان العميمي "ص. ب. 1003" إلى دراما تلفزيونية تحمل العنوان نفسه، كتب السيناريو والحوار لها محمد حسن، وأخرجها باسم شعبو ، ومن المقرر أن يُعرض المسلسل على "قناة الإمارات"، وفي الوقت ذاته يعكف المخرج عامر فهد على تصوير مسلسل "عندما تشيخ الذئاب "، سيناريو وحوار الكاتب حازم سليمان عن رواية تحمل الاسم ذاته للكاتب جمال ناجي، بينما يواصل المخرج السوري محمد عبدالعزيز تصوير مسلسل "صانع الأحلام" المقرر عرضه على قناة أبوظبي، وهو من سيناريو بشار عباس عن رواية "قصة حلم" للروائي والإعلامي السعودي هاني نقشبندي.





الصورة بمجملها تؤكد أن "أبوظبي للإعلام" تعمل على تعزيز دور الدراما النهضوي والتنويري بمحتوى ينطوي على المتعة والتسلية والرسالة التنويرية والمعرفية، وتجعل بذلك من حكاية المسلسل التلفزيوني رسالة حضارية ثقافية ومجتمعية.

ولأن الأمور تبقى بخواتيمها، ننتظر عرض المسلسلات الخمسة، حتى نحكم على مدى النجاح في تنفيذ رؤية منتجيها، وإيصال الرسالة المنشودة.