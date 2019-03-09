مصفف الشعر محمد الصغير: أحب التعاون مع أحلام.. وهذه موضة 2019!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال مصفف الشعر المصري، محمد الصغير، إنه تعاون مع العديد من الفنانات العربيات والعالميات منهن نوال الزغبي ونانسي عجرم، موضحًا أن الفنانة التي يحب أن يتعاون معها بصفة دائمة هي المطربة الإماراتية أحلام؛ لأنها تهتم جدًا بمظهرها بداية من شعرها وحتى أزيائها.

وأضاف الصغير لـ"فوشيا" خلال احتفاله بحصوله على جائزة الأوسكار لتصفيف الشعر، أنه تعاون مع العديد من النجمات العالميات القدامى منهن صوفيا لورين وجولي هول، مشيرًا إلى أنه تعاون أيضًا مع الممثلة الكبيرة كاترين جينيف، حيث أرسله المصفف العالمي الكساندرو إليها؛ لأنه كان مشغولاً.

وتابع الصغير بأنه يعمل حاليًا بنفسه في يوم واحد فقط في الأسبوع، وبدأ يضخ دماء جديدة في مؤسسته من خلال تولي نجله مصطفى مسؤولية إدارة المحلات، لافتا إلى أنه يسعى لتقديم كل جديد لعملائه.

كما كشف مصفف الشعر العالمي محمد الصغير في فيديو "فوشيا " عن موضة عام 2019 لشكل الشعر والألوان السائدة.